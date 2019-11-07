На Киевщине из-под стражи сбежал опасный преступник из России: фото и приметы

На Киевщине из-под стражи сбежал преступник из России, который разыскивался в своей стране за целый ряд преступлений.
Он был задержан в аэропорту "Борисполь", его собирались экстрадировать, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.
"Но во время доставки иностранца-злоумышленника в изолятор временного удерживания он совершил побег. Был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку", – добавили правоохранители.
Сбежавший преступник
Его приметы: рост 170 см, худой, выбритые виски, короткие русые волосы в форме длинной линии, короткая черная борода. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, попросили анонимно обратиться в полицию.
Как писал OBOZREVATEL, 4 сентября из Николаевской колонии №50 во Львовской области бежали осужденные. Один из них – насильник.
Вечером 4 сентября преступников поймали в одном из сел области. При задержании был тяжело ранен полицейский.
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