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7 ноября • обновлено в 09:41
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На Киевщине из-под стражи сбежал опасный преступник из России: фото и приметы

1.6т Читать материал на украинском

На Киевщине из-под стражи сбежал преступник из России, который разыскивался в своей стране за целый ряд преступлений.

Он был задержан в аэропорту "Борисполь", его собирались экстрадировать, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Но во время доставки иностранца-злоумышленника в изолятор временного удерживания он совершил побег. Был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку", – добавили правоохранители.

Сбежавший преступник

Сбежавший преступник

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Его приметы: рост 170 см, худой, выбритые виски, короткие русые волосы в форме длинной линии, короткая черная борода. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, попросили анонимно обратиться в полицию.

Как писал OBOZREVATEL, 4 сентября из Николаевской колонии №50 во Львовской области бежали осужденные. Один из них – насильник.

Вечером 4 сентября преступников поймали в одном из сел области. При задержании был тяжело ранен полицейский.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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