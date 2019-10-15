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15 октября • обновлено в 10:50
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/ Криминал

На Киевщине из отделения полиции сбежал подозреваемый: его фото

1.5т Читать материал на украинском

В Фастове Киевской области из отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Николай Смолинский.

В пресс-службе полиции Киевщины уточнили, что мужчина украл мобильный телефон в с.Трилисы. Спустя несколько часов его задержали и доставили в Фастовское отделение полиции.

"Он год назад был освобожден условно-досрочно. Там он отбывал наказание за кражу и угон авто. Понимая, что ему опять грозит лишение свободы, мужчине удалось сбежать из-под заключения", – уточнили правоохранители.

Приметы злоумышленника: рост 175 см, худое телосложение, светлые волосы. Был одет в зеленую кофту и синие светлые джинсы, кроссовки без шнурков.

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Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, побег произошел 14 октября около 22:00. Также в соцсети опубликовали фото подозреваемого.

Под Киевом из полиции сбежал задержанный

Под Киевом из полиции сбежал задержанный

Facebook "Киев Оперативный"

Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, попросили обратиться в полицию.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре правоохранители объявили в розыск Владимира Касапа, который сбежал из Вознесенской колонии.

22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап, уроженец Одесской области Татарбунарского района.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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70rus xxx
70rus xxx
На Артиллериста Моню похож.
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