На Киевщине из отделения полиции сбежал подозреваемый: его фото

В Фастове Киевской области из отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Николай Смолинский.
В пресс-службе полиции Киевщины уточнили, что мужчина украл мобильный телефон в с.Трилисы. Спустя несколько часов его задержали и доставили в Фастовское отделение полиции.
"Он год назад был освобожден условно-досрочно. Там он отбывал наказание за кражу и угон авто. Понимая, что ему опять грозит лишение свободы, мужчине удалось сбежать из-под заключения", – уточнили правоохранители.
Приметы злоумышленника: рост 175 см, худое телосложение, светлые волосы. Был одет в зеленую кофту и синие светлые джинсы, кроссовки без шнурков.
Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, побег произошел 14 октября около 22:00. Также в соцсети опубликовали фото подозреваемого.
Под Киевом из полиции сбежал задержанный
Facebook "Киев Оперативный"
Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, попросили обратиться в полицию.
Как писал OBOZREVATEL, в сентябре правоохранители объявили в розыск Владимира Касапа, который сбежал из Вознесенской колонии.
22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап, уроженец Одесской области Татарбунарского района.
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