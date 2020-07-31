На Киевщине исчезли несовершеннолетние брат и сестра: фото и приметы

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области исчезли несовершеннолетние брат и сестра Вячеслав и Елизавета Оленущенко.

Об этом говорится на странице "Розыск детей" ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО "Киевстар" в Facebook. Правоохранители объявили детей в розыск (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что мальчику – 13 лет, а девочке – 11. Они 30 июля, около 20:00, покинули территорию детского дома семейного типа на улице Щорса, воспитанниками которого являются. По состоянию на 10:00 31 июля местонахождение детей было неизвестно.

Приметы Вячеслав: на вид 15 лет, рост – 164 см, спортивного телосложения, овальное лицо, зеленые глаза, светло-русые короткие волосы. Мальчик одет в серую футболку, синие шорты и резиновые тапочки синего цвета Crocs.

В Киевской области пропал Вячеслав Оленущенко Розыск детей ГУНП в Киевской области

Приметы Елизаветы: на вид 12-13 лет, рост – 150 см, худощавого телосложения, овальное лицо, карие глаза, русые короткие волосы, на переносице имеет след давнего травмирования. Девочка одета в красную кофту, черные штаны, резиновые тапочки синего цвета Crocs.

На Киевщине исчезла Елизавета Оленущенко Розыск детей ГУНП в Киевской области

При наличии любой информации о детях граждан попросили сообщать по телефону спецлинии полиции 102.

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Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель столичной общественной организации "Дом милосердия" Алексей Кучапин пропал без вести. Он не выходил на связь с 16 июля. 22 июля полиция заявила, что в Днепровском районе столицы нашли тело Кучапина.