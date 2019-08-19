На Киевщине исчезли двое детей: фото и приметы

В Деснянском районе Киева исчез малолетний Денис Черноус, 2006 года рождения, а в городе Славутич – 13-летняя Ксения Попелишко.
Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, Деснянское УП разыскивает мальчика. Среди примет: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Черноус был одет в футболку белого цвета, черную спортивную кофту, разноцветные шорты с ромбами и темно-синие кроссовки.
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Также Славутичское отделения полиции ищет малолетнюю девочку, которая 18 августа около 11:00 ушла из дома по адресу Добрынинский квартал, 15 и не вернулась. На связь с родными не выходила.
Приметы Попелишко: на вид 13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, лицо овальное в веснушках, серые глаза и каштановые волосы средней длины.
Девочка была одета в голубые джинсовые шорты, зеленую футболку, синюю кофту на пуговицах и фиолетовую обувь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Ивановском районе Одесской области была организована спецоперация по розыску 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла 13 июня. Позже, 19 июня, в населенном пункте Ивановка нашли тело пропавшей Лукьяненко.
Задержанный по подозрению в убийстве девочки житель Ивановки Николай Тарасов признался в содеянном.
В Дарницком районе Киеве 22 июня исчез девятилетний Захар Черевко. Он вышел из дома около 20:00 и не вернулся. Позже, 22 июня, у озера Вырлица нашли тело девятилетнего Черевко.
Подозреваемым в убийстве мальчика, который исчез, а позднее был найден убитым в Киеве, оказался его родственник. Дарницкий суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Черевко. Он является братом отчима ребенка.
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