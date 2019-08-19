На Киевщине исчезли двое детей: фото и приметы

В Деснянском районе Киева исчез малолетний Денис Черноус, 2006 года рождения, а в городе Славутич – 13-летняя Ксения Попелишко.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, Деснянское УП разыскивает мальчика. Среди примет: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Черноус был одет в футболку белого цвета, черную спортивную кофту, разноцветные шорты с ромбами и темно-синие кроссовки.

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Также Славутичское отделения полиции ищет малолетнюю девочку, которая 18 августа около 11:00 ушла из дома по адресу Добрынинский квартал, 15 и не вернулась. На связь с родными не выходила.

Приметы Попелишко: на вид 13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, лицо овальное в веснушках, серые глаза и каштановые волосы средней длины.

Девочка была одета в голубые джинсовые шорты, зеленую футболку, синюю кофту на пуговицах и фиолетовую обувь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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