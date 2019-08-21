На Киевщине исчезли два подростка: фото и приметы

В Киево-Святошинском районе Киевской области объявили в розыск двух несовершеннолетних девушек. В селе Святопетровское исчезла 17-летняя Ирина Ласица, а в городе Боярка – 14-летняя Юлия Семеняк.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, Киево-Святошинский отдел полиции искал подростков.

Несовершеннолетняя Ласиця 20 августа около 20:00 покинула территорию Центра социально-психологической реабилитации детей "Отчий дом" (улица Центральная, 118), воспитанницей которого она была. После этого местонахождение девушки было неизвестно, однако отмечается, что Ласиця исчезает уже не впервые.

Девушки, которые исчезли на Киевщине

Девушке на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения. Она имеет овальное лицо, карие глаза и длинные черные волосы. На предплечье правой руки, на 7 см выше запястья с внешней стороны, – татуировки в виде сердца, диаметром 2 см. Ласиця также носила медицинские очки в темной оправе.

Она была одета в кофту белого и оранжевого цветов, джинсы черного цвета и синие кроссовки.

А 14-летняя Семеняк ушла из дома, на улице Полярной, еще 18 августа около 14:00 и не вернулась. Ранее также неоднократно разыскивалась работниками полиции.

Приметы девушки: на вид 14 лет, рост 150 см, среднего телосложения, овальное лицо, серые глаза и темно-русые волосы до плеч, с крашеными в рыжий цвет прядями.

Она была одета в кофту красного цвета, черные лосины и синие кроссовки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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