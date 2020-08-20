На Киевщине исчезла мама с маленькими детьми. Фото и приметы

В селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил.

Об этом сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook. Броварской отдел полиции объявил их в розыск (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мама и дети еще 18 августа, около 11:00, ушли с места жительства, что на улице Набережной в селе. По состоянию на 11:00 20 августа они не вернулись. На связь с родными не выходили.

Приметы​​​​​​​ мамы – Алины Созанской: на вид 25 лет, рост 175 см, среднего телосложения, прямые, средней длины, окрашенные в коричневый цвет волосы, серо-зеленые глаза. Женщина была одета в красное платье, текстильные белые мокасины с рисунком в виде цветов.

На Киевщине исчезла мама Алина Созанская, а также двое ее детей Facebook/Розыск детей ГУНП в Киевской области

Приметы дочери – Анастасии Созанской: на вид шесть лет, рост 116 см, среднего телосложения, прямые, средней длины, русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в розовую футболку, трикотажные бриджи синего цвета.

На Киевщине исчезла мама Алина Созанская с дочерью Анастасией, а также сын Михаил Facebook/Розыск детей ГУНП в Киевской области

Приметы сына – Михаила Созанского: на вид два года, рост 90 см, среднего телосложения, прямые, короткие, русые волосы, карие глаза. Мальчик был одет в синюю футболку и трикотажные шорты такого же цвета.

В Киевской области пропал Михаил Созанский, а также его мама Алина и сестра Анастасия Facebook/Розыск детей ГУНП в Киевской области

Отмечается, что пропавшие могут быть в другой одежде. При наличии любой информации о маме и детях граждан попросили звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Пост об исчезновении мамы с детьми Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области исчезли несовершеннолетние брат и сестра Вячеслав и Елизавета Оленущенко. Полиции удалось разыскать их.