На Киевщине исчезла мама с маленьким сыном: фото и приметы

В городе Бровары Киевской области еще в среду ночью, 25 марта, исчезла 26-летняя Светлана Качанова со своим 4-летним сыном Антоном.

Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook. По состоянию на 14:00 пятницы, 27 марта, их не было найдено (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"25 марта, около 01:00, женщина с сыном ушла из места жительства, на ул. Олимпийской, 1, в г. Бровары, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Могут находиться в с. Дмитровка Бахмачского района Черниговской области", – говорится в сообщении.

Приметы матери: рост – 170 см, на вид – 33 года, полного телосложения, круглое лицо, волнистые волосы, длиной до плеч, окрашенные в бело-красные цвета, карие глаза. Была одета в синие джинсы и черную куртку с балоновой ткани.

На Киевщине исчезла Светлана Качанова с сыном Антоном Розыск детей ГУНП в Киевской области

Приметы сына: рост – 100-105 см, на вид – 5 лет, худощавого телосложения, русые, короткие и прямые волосы, овальное лицо и зеленые глаза. Был одет в черную с белыми полосами куртку на молнии, спортивные черные штаны и зеленые кроссовки.

На Киевщине пропал Антон Качанов с мамой Светланой Розыск детей ГУНП в Киевской области

При наличии любой информации о возможном месте нахождения женщины и мальчика, правоохранители попросили сообщать по номеру "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области 18 января из озера достали тело 16-летнего Павла Кременского.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!