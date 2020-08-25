На Киевщине исчезла 17-летняя девушка. Приметы и фото

Obozrevatel Криминал 13:18, 25.08.2020 Обновлено: 14:18, 25.08.2020

В поселке Большая Дымерка Броварского района Киевской области исчезла 17-летняя девочка – Надежда Черник.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Жительница поселка 24 августа, около 21:00, ушла из дома и не вернулась. По состоянию на 12:00 25 августа ее местонахождение было неизвестным (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К поискам девочки привлекли много правоохранителей и общественность.

Приметы Черник: на вид 17-18 лет, рост 170 см, полного телосложения, прямые, длинные, окрашенные в темно-рыжий цвет волосы, круглое лицо, серые глаза. Она носит очки для слабовидящих.

Девочка была одета в черные шорты, футболку такого же цвета, серые, текстильные кроссовки, имела рюкзак черного цвета.

На Киевщине исчезла 17-летняя девочка – Надежда Черник
Facebook/Полиция Киевской области

При наличии информации о пропавшей граждан попросили звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Надежда Черник 24 августа ушла из дома в Киевской области и не вернулась
Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области исчезли несовершеннолетние брат и сестра Вячеслав и Елизавета Оленущенко. Впоследствии полиции удалось разыскать их.

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