На Киевщине исчезла 12-летняя девочка: приметы и фото
В городе Яготин Киевской области в воскресенье, 9 августа, исчезла 12-летняя София Недобой.
По состоянию на 10 августа ее все еще не было найдено. Информацию о розыске опубликовала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что 12-летняя жительница города ушла из дома 9 августа, около 19:00, и не вернулась.
Девочку начали разыскивать работники Яготинского отделения полиции, ювенальные полицейские, к ним присоединились сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, кинологи, бойцы Национальной гвардии Украины, Отдел аероподдержки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции НПУ, также ориентирована общественность.
Приметы несовершеннолетней: на вид 13-14 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, короткие волосы, овальное лицо, карие глаза. Девочка была одета в серые джинсы, темно-синюю рубашку в красную клетку, имела черно-белые кеды с рисунком аниме, черный рюкзак.
Граждан, которые владеют информацией о Недобой, попросили звонить по телефону спецлинии полиции "102".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве исчез молодой парень, который 9 августа спрыгнул с Северного моста в Днепр. После инцидента его уже не видели.