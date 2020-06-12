На Киевщине депутату в драке прострелили ногу: всплыло видео

В селе Княжичи Киевской области между двумя семьями возник конфликт, который закончился тем, что депутату Броварского районного совета от "Радикальной партии" Игорю Фирсову прострелили ногу.

Инцидент произошел 9 июня, причиной ссоры якобы стало пользование искусственным водоемом на частном участке. Об этом изданию "Трибуна" рассказали в Броварском отделения полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Между мужчинами – жителями ул. Ясинковой и ул. Леси Украинки – возник конфликт с применением оружия. Последний с помощью устройства, внешне похожего на пистолет, ранил правую ногу оппоненту", – говорится в материале.

На Киевщине депутату в драке прострелили ногу Facebook/Руслан Фирсов

Отмечается, что ссора возникла между местными жителями – семьей Мацепа – и братьями Фирсовыми. Последние являются депутатами, в том числе, брат раненого Руслан Фирсов – депутат Княжицкого сельского совета.

На Киевщине депутату в драке прострелили ногу Facebook/Руслан Фирсов

На Киевщине депутату в драке прострелили ногу Facebook/Руслан Фирсов

На Киевщине депутату в драке прострелили ногу Facebook/Руслан Фирсов

В то же время, как рассказала местная активистка Ирина Никитчина со ссылкой на слова свидетелей, во время конфликта один из Фирсов "первым набросился на детей у озера, начал их бить палками", а тогда приехали родители.

По данным Telegram-канала Teza, конфликту между мужчинами предшествовало то, что Фирсов прогнал соседских детей из своего частного озера. Однако об их избиении в сети речь не шла.

"Разборки закончились тем, что отец детей Павел Мацепа прострелил депутату ногу из травматического пистолета. Все участники "сельского вестерна" написали заявления друг на друга в полицию", – говорится в посте.

Сам же Руслан Фирсов на своей странице в Facebook написал, что дети действительно пришли на частную территорию, а брат попросил их покинуть это место. По его словам, тогда дети "начали показывать "факи", а затем приехали их родители.

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в ночь на 31 мая случился конфликт со стрельбой, на место ЧП были вызваны правоохранители.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram