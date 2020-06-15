На Киевщине буйный пациент смертельно ранил врача: детали трагедии

В одно из сел под Киевом мужчина приехал к родственникам в гости, начал буянить и вести себя неадекватно, а в итоге смертельно ранил врача больницы.

Происшествие случилось в воскресенье, 14 июня. 45-летнего нападавшего задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Из-за поведения мужчины родственники были вынуждены вызвать полицию и "скорую", которые угомонили его и доставили в районную больницу. После осмотра психиатром у него диагностировали психические расстройства и приняли решение поместить в специальную палату, оборудованную металлической решеткой.

На Киевщине буйный пациент смертельно ранил врача

В дальнейшем в полицию поступили еще несколько вызовов с просьбой утихомирить закрытого дебошира из-за того, что он пытался сломать решетку. Полицейские несколько раз приезжали в больницу и помогали медикам.

Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичную психиатрическую больницу, мужчине удалось выйти из палаты. Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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