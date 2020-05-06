На Киевщине банда псевдополицейских похищала людей. Фото и видео
В Киевской области по подозрению в похищении человека, вымогательстве и разбое задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.
Было установлено пятерых фигурантов, которые являются жителями столицы и Борисполя. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По данным правоохранителей, еще в марте этого года к ним обратился житель одного из сел Бориспольщины, заявив о том, что неизвестные лица с применением насилия и угрожая оружием похитили его и вывезли в безлюдное место. Там у него отобрали личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков.
"Затем злоумышленники вынудили мужчину передать им деньги, часть которых он взял у родственников, опасаясь за свою жизнь. Отдать деньги вымогателям он должен был по месту жительства. Там пострадавший пытался сопротивляться злоумышленникам, однако им удалось убежать", – говорится в сообщении полиции.
Там добавили, что во время проведения 12 одновременных обысков у членов бандгруппировки было обнаружено и изъято вещественные доказательства. В частности, транспортные средства, которые нападающие использовали во время совершения преступлений, а также холодное оружие, деньги и наркотические средства.
Злоумышленникам вручили сообщения о подозрениях за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, фигурантов открытых производств правоохранители проверяют на причастность к сбыту наркотических средств. Вскоре суд должен избрать для них меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро "Лукьяновская" в Киеве неизвестная женщина чуть не похитила ребенка на глазах у его матери.