На Киевщине банда псевдополицейских похищала людей. Фото и видео

В Киевской области по подозрению в похищении человека, вымогательстве и разбое задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Было установлено пятерых фигурантов, которые являются жителями столицы и Борисполя. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, еще в марте этого года к ним обратился житель одного из сел Бориспольщины, заявив о том, что неизвестные лица с применением насилия и угрожая оружием похитили его и вывезли в безлюдное место. Там у него отобрали личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков.

На Киевщине поймали банду псевдополицейских, которые ради денег похитили человека kv.npu.gov.ua

"Затем злоумышленники вынудили мужчину передать им деньги, часть которых он взял у родственников, опасаясь за свою жизнь. Отдать деньги вымогателям он должен был по месту жительства. Там пострадавший пытался сопротивляться злоумышленникам, однако им удалось убежать", – говорится в сообщении полиции.

На Киевщине поймали банду псевдополицейских, которые ради денег похитили человека kv.npu.gov.ua

Там добавили, что во время проведения 12 одновременных обысков у членов бандгруппировки было обнаружено и изъято вещественные доказательства. В частности, транспортные средства, которые нападающие использовали во время совершения преступлений, а также холодное оружие, деньги и наркотические средства.

На Киевщине поймали банду псевдополицейских, которые ради денег похитили человека kv.npu.gov.ua

Злоумышленникам вручили сообщения о подозрениях за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, фигурантов открытых производств правоохранители проверяют на причастность к сбыту наркотических средств. Вскоре суд должен избрать для них меры пресечения.

На Киевщине поймали банду псевдополицейских, которые ради денег похитили человека kv.npu.gov.ua

На Киевщине поймали банду псевдополицейских, которые ради денег похитили человека kv.npu.gov.ua

На Киевщине поймали банду псевдополицейских, которые ради денег похитили человека kv.npu.gov.ua

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