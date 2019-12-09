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9 декабря • обновлено в 11:46
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Попали в реанимацию: на Киевщине авто влетело в двух детей

1.3т
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Возле села Старое Бориспольского района Киевской области произошло страшное ДТП. Водитель авто наехал на двух детей, которые переходили дорогу.

Авария случилась 9 декабря. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Так, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика, которые переходили дорогу. После этого машину занесло на обочину, где она столкнулась с бетонной опорой.

На Киевщине авто влетело в двух детей

На Киевщине авто влетело в двух детей

Полиция Киевской области

В результате ДТП детей с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Также травмы получила пассажирка авто, со стороны которой упала бетонная опора.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в ночь на 8 декабря произошло смертельное ДТП – на Владимирском спуске столкнулись автомобили Audi и Skoda. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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