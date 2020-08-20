На Киевщине 71-летний пенсионер застрелил родственника

В Таращанском районе Киевской области 71–летний мужчина во время конфликта застрелил во дворе домохозяйства своего родственника.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, убийство произошло из-за конфликта.

"В селе Кривая, 19 августа, между 71–летним мужчиной и его 48–летним родственников вспыхнул конфликт во дворе домовладения пенсионера. В какой-то момент, старший мужчина зашел в дом, а когда вышел то застрелил оппонента из ружья", – рассказал источник.

Он добавил, что оружие, из которого был убит родственник пенсионера, официально зарегистрировано. Злоумышленника задержали по статье 208 КПК Украины, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

По данной факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Борисполе во время конфликта гость нанес хозяину множественные ножевые ранения, одно из которых оказалось смертельным.

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