На Киевщине 12-летнего подростка поймали за рулем авто. Видео

В селе Лебедевка Киевской области сняли на видео 12-летнего парня, который ездил за рулем автомобиля.

Соответствующий ролик разместили на странице "Киев оперативный" в Facebook. Его автором является велосипедист Сергей Гусак, который ел в заведении и увидел парня в машине (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

"Я обратил внимание на то, что подъехала машина Daewoo с номерным знаком AB5776BM, а руководил ею подросток, 12 лет. И в машине находились еще два пассажира младше него. Я подошел и спросил, что к чему, на что он поф*гистически начал отвечать и, конечно, начал движение от меня", – написал свидетель ситуации.

Мужчина отметил, что, по словам местных подростков, отец 12-летнего парня якобы правоохранитель, а сам несовершеннолетний часто ездит за рулем.

На Киевщине подростка увидели за рулем Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Березань Киевской области в ночь на 25 августа произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли, а трое – пострадали.