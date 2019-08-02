На глазах у полиции: в Киеве мужчина выбросился с 10 этажа дома

В Святошинском районе Киева мужчина, в квартире которого проводили обыск, на глазах у полиции выпрыгнул с 10 этажа дома. От полученной травмы киевлянин погиб.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. В его жилище проводилась санкционированное судом следственное действие в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази: все это отправят на экспертизу.

Мужчина выбросился с 10 этажа

Во время обыска мужчина оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа.

На месте события работали сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также сообщили представителей Государственного бюро расследований.

Будет проведена служебная проверка действий правоохранителей, которые были привлечены к обыску.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля на Борщаговке в Киеве мужчина порезал себе вены и выпрыгнул из окна технического этажа девятиэтажного жилого дома на улице Зодчих, 46. Он испугался приезда полицейских.

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