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25 января • обновлено в 19:03
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На глазах у медиков: в Киеве возле ТРЦ "Гулливер" скончался парень. Фото 18+

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В Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра "Гулливер" при загадочных обстоятельствах скончался молодой парень.

Как сообщил в Facebook "Киев оперативный", его обнаружили вечером в пятницу, 24 января, в заброшенном здании.

"Нашли живым и вызвали скорую. Врачи проводили реанимационные меры, но, к сожалению, парень погиб. Рядом с ним найден рюкзак Glovo и ключи", – сказано в сообщении.

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В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

Киев оперативный

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

Киев оперативный

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

Киев оперативный

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

Киев оперативный

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

Киев оперативный

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

В Киеве недалеко от ТРЦ Гулливер скончался парень

Киев оперативный

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Лесном проспекте в подъезде жилого дома обнаружили труп мужчины.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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