На глазах у 6-летней подруги: на Киевщине педофил развращал ребенка

В селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.
Как сообщает пресс-служба управления полиции в Киевской области, злоумышленник был соседом ребенка, проживал в одном общежитии.
По словам граждан, он совершал развратные действия, часто хулиганил и злоупотреблял спиртным.
Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи.
Подозреваемый до избрания меры пресечения будет находиться в изоляторе временного содержания.
Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве педофил зверски издевался над ребенком. Он неоднократно насиловал 10-летнюю падчерицу.
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