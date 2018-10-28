На глазах у 6-летней подруги: на Киевщине педофил развращал ребенка

В селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.

Как сообщает пресс-служба управления полиции в Киевской области, злоумышленник был соседом ребенка, проживал в одном общежитии.

По словам граждан, он совершал развратные действия, часто хулиганил и злоупотреблял спиртным.

Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи.

Подозреваемый до избрания меры пресечения будет находиться в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве педофил зверски издевался над ребенком. Он неоднократно насиловал 10-летнюю падчерицу.