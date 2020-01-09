На дороге лужа крови: под Киевом в чиновницу выстрелили стрелами. Фото 18+

В Борисполе (Киевская область), на улице Владимира Момота, в среду вечером, 8 января, в женщину выстрелили стрелами из арбалета. Раненой оказалась сотрудница управления образования Бориспольского городского совета Нина Ковадло.

Вероятно, стреляли из соседнего дома. Об этом сообщил секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок на своей странице в Facebook. Позже информацию об инциденте подтвердила и пресс-служба полиции Киевской области в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Женщине попали в руку. Ее госпитализировала скорая помощь, а на место прибыли правоохранители.

Под Киевом в чиновницу выстрелили стрелами

"Все спрашивают, кто пострадал от стрельбы из арбалета и нужна ли помощь, выяснили – это наша сотрудница управления образования Нина Ковадло", – написал Годунок.

Мужчина добавил, что выстрел мог быть смертельным, впрочем, стрела пробила руку чиновницы и врезалась в автомобиль. Состояние женщины, по его словам, стабильное.

Пресс-служба полиции области уточнила, что женщина возвращалась домой, а у подъезда дома услышала звук выстрела и почувствовала резкую боль в руке. Затем она увидела возле себя стрелу с металлическим наконечником. По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел именно из арбалета.

У потерпевшей обнаружили ранения запястья левой руки. Полицейские начали поиски подозреваемых. По фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В Борисполе (Киевская область), на улице Владимира Момота, в ночь на 9 января в женщину выстрелили стрелами из лука или арбалета Facebook Ярослава Годунка

Раненой оказалась сотрудница управления образования Нина Ковадло Facebook Ярослава Годунка

В Борисполе (Киевская область), на улице Владимира Момота, в ночь на 9 января в женщину выстрелили стрелами из лука или арбалета Facebook Ярослава Годунка

Раненой оказалась сотрудница управления образования Нина Ковадло Facebook Ярослава Годунка

В Борисполе (Киевская область), на улице Владимира Момота, в ночь на 9 января в женщину выстрелили стрелами из лука или арбалета Facebook Ярослава Годунка

Раненой оказалась сотрудница управления образования Нина Ковадло Facebook Ярослава Годунка

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