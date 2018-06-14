На борту было 169 человек: в аэропорту Киева случилось ЧП с пассажирским самолетом

В четверг, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.
На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на официальной странице аэропорта "Киев" имени Сикорского в Facebook.
Отмечается, что все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета.
"На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании", - сказано в сообщении.
Подчеркивается, что принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.
В сети также появились первые фото с места происшествия.
Facebook Андрей Дмитреенко
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в аэропорту Франкфурта загорелся самолет, в результате пострадали люди.