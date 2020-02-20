Известная украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко в День Героев Небесной Сотни, 20 февраля, опубликовала в сети мощный текст о непобедимой Украине и ее жителях.

Пост появился на странице автора в Facebook. Она начала свой рассказ с того, что к ней в период Революции Достоинства позвонил журналист "Чешского радио" за комментарием. Тогда он порекомендовал "не рассчитывать на Запад, ведь там боятся России".

"И я тогда впервые произнесла вслух, почти теми же словами, что Адриан в "Музее": "Мы не боимся". И поняла, что это правда. Хотя мне лично страшно было до озноба..." – написала Забужко.

Забужко мощно высказалась в День Героев Небесной Сотни. Иллюстрация

По словам автора, тогда она впервые поняла слова украинского поэта и борца за независимость Василия Стуса "Как хорошо, что я смерти не боюсь", а также "апокриф об "11-ой Заповеди" – "Не бойся!", и смысл героической жертвы ".

"Мы победим. Другого выхода нет – ни у нас, ни у человечества. Даже если не все это еще поняли, и эта война будет тянуться, как обещал Нострадамус, еще семь лет, – аккурат пока поймут: Carthago delenda est", – подытожила Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Забужко назвала "порнографией духа в особо жесткой форме" передачу террористам "Л/ДНР" фигурантов громких расследований.

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