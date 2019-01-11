''Мы должны были умереть'': в жилом доме Киева произошло ЧП

В многоквартирном жилом доме Киева женщина перерезала газовый шланг, чтобы свести счеты с жизнью. От ЧП соседей спасла случайность.

Случай произошел 10 января на ул. Саратовская, 18/16 (Нивки). Подробности в Facebook сообщила местная жительница, непосредственная участница тех событий Светлана Шевченко.

"Это моя семья. Сегодня с 5 до 6 часов утра мы должны были умереть. Вместе с большинством жителей нашего парадного. Так решила соседка тетя Ира", – написала женщина.

По ее словам, 56-летняя Ирина, бывшая учительница младших классов, перерезала газовый шланг в своей кухне и ждала, оставив завещание на столе. Соседям женщина рассказала, что планировала совершить суицид.

ЧП произошло в доме на ул. Саратовская Google. Maps

ЧП произошло в доме на ул. Саратовская

"Я практически никогда не слышу даже звук будильника и вообще не имею проблем со сном, но, наверное, есть что-то или кто-то, способный вмешаться в планы любого человека. Поэтому я проснулась и услышала запах газа, разбудила мужа. А дальше понеслось: газовая служба (таких трехэтажных матов еще не слышала), патрульная полиция, скорая и еще одна скорая, только уже "спец". Итог: спецбригада и больница "Павлова" для тети Иры", – отметила Светлана.

Заявление Светланы Шевченко в полицию и данные "Киевгаза" Facebook Светланы Шевченко

По словам Светланы, жителям подъезда крупно повезло. "Суровый мужчина из службы газа с дрожью в голосе сказал, что нам всем тут оставалось 5-10 минут, ну или кто-то включил бы свет, или закурил... Врач первой скорой помощи, уходя, похлопал мужа по плечу со словами "береги семью, потому что это *опа", – подытожила женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как в Киеве психически неадекватный парень едва не убил семью военного. Мужчина постучал в квартиру к соседям, а когда ему открыли, принялся избивать людей.

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