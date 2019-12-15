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15 декабря • обновлено в 10:41
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Мужчину разорвало на части: появились жуткие фото ДТП под Киевом. 18+

1.9т
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В сети опубликовали новые фото с места ДТП на Бориспольской трассе, во время которого пешехода разорвало на части.

Очевидец Владимир Попов на своей странице в Facebook рассказал, что такое жуткое зрелище запомнит надолго.

"Вчера вечером пришлось наблюдать за последствиями этой аварии. На трассе Киев-Борисполь автомобили патрульной полиции перекрыли несколько полос, при чем в обе стороны. Как вы знаете, там очень широкая разделительная полоса с отбойниками, поэтому такое увидишь не часто", – отметил он.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

facebook/vladimir.popov

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По словам Попова, в данном случае водители не увидели разбитых машин, только "что-то непонятное" лежало на асфальте на первой полосе.

ДТП под Киевом – повреждения

ДТП под Киевом – повреждения

facebook/vladimir.popov

"И когда мы проезжали мимо, то все в один голос вскрикнули "жесть". От человека не осталось ничего, его разорвало на части, просто куски мяса на дороге. Уже после в новостях прочитал, что мужчина перебегал дорогу по самой скоростной трассе Украины и его сбила "Тойота". Вы можете представить силу удара по повреждениям на фото. Части тела мужчины отбросило на встречную полосу, где ехало БМВ, поэтому полиция и была с двух сторон", – пояснил он.

ДТП под Киевом – человека разорвало на куски

ДТП под Киевом – человека разорвало на куски

facebook/vladimir.popov

Попов добавил, что остальные машины не остановились сразу после аварии, а продолжили растаскивать останки погибшего по всей трассе.

ДТП под Киевом – повреждения

ДТП под Киевом – повреждения

facebook/vladimir.popov

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Яготин произошло смертельное ДТП из-за плотного тумана, в результате которого погиб пешеход.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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