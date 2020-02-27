Мужчину после самосожжения под ОПУ спасут более 10 операций – врачи

Мужчине, который 26 февраля совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве, Александру Бурлакову может понадобиться более 10 операций. Их будут проводить за государственные средства, но на реабилитацию, вероятно, понадобятся дополнительные деньги.

Об этом журналистам телеканала ZIK рассказали медики. Мужчина по состоянию на 27 февраля находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №2.

"Хирург, который занимался пострадавшим, сообщил, что ночь прошла спокойно, состояние Александра – стабильно тяжелое. Относительно прогнозов на сегодня, врач рассказал, что возможно первое операционное вмешательство", – подчеркнула журналистка.

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Так, по словам врачей, Бурлакову может понадобиться более 10 операционных вмешательств, а всего мужчина будет находиться в реанимационном отделении 1,5-2 месяца.

"Врач сообщил, что операции будут проводить мужчине за государственные средства. Но на реабилитацию, возможно, понадобятся дополнительные средства", – отметила журналистка.

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В Киеве под Офисом президента Украины в среду, 26 февраля, мужчина совершил самоподжог. OBOZREVATEL собрал все подробности, фото и видео.

Оказалось, что мужчину зовут Александр Бурлаков, он – из села Новоивановка Сумской области. Пострадавший объяснил свой поступок проблемами с землей.

Состояние мужчины 26 февраля было тяжелым. Его доставили в реанимацию, а в будущем пострадавшему сделают операции по пересадке кожи.

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