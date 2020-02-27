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27 февраля • обновлено в 12:39
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/ Криминал

Мужчину после самосожжения под ОПУ спасут более 10 операций – врачи

1.7т
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Мужчине, который 26 февраля совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве, Александру Бурлакову может понадобиться более 10 операций. Их будут проводить за государственные средства, но на реабилитацию, вероятно, понадобятся дополнительные деньги.

Об этом журналистам телеканала ZIK рассказали медики. Мужчина по состоянию на 27 февраля находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №2.

"Хирург, который занимался пострадавшим, сообщил, что ночь прошла спокойно, состояние Александра – стабильно тяжелое. Относительно прогнозов на сегодня, врач рассказал, что возможно первое операционное вмешательство", – подчеркнула журналистка.

В Киеве под ОПУ мужчина поджег себя. Стало известно о его состоянии

В Киеве под ОПУ мужчина поджег себя. Стало известно о его состоянии

Так, по словам врачей, Бурлакову может понадобиться более 10 операционных вмешательств, а всего мужчина будет находиться в реанимационном отделении 1,5-2 месяца.

"Врач сообщил, что операции будут проводить мужчине за государственные средства. Но на реабилитацию, возможно, понадобятся дополнительные средства", – отметила журналистка.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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Громозека Иван
Громозека Иван
Дайте ему премию Дарвина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-её уже не спасти
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