Прокуратура объявила о подозрении мужчине, выпрыгнувшему из квартиры, где нашли труп

Мужчине, выпрыгнувшему из квартиры с трупом, объявили о подозрении

41-летнему гражданину Германии Шеку Тобиасу, который выпрыгнул из горящей квартиры в Киеве, где нашли тело женщины с ножевыми ранениями, сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, Шек Тобиас до момента пожара арендовал эту квартиру. Они также подтвердили информацию, что когда спасатели пытались потушить огонь, мужчина вел себя агрессивно и отталкивал пожарную лестницу, а после выпрыгнул с балкона.

Киевская местная прокуратура №10 сообщила ему о подозрении по факту совершения умышленного убийства, так как в квартире было найдено тело девушки с ножевыми ранениями.

Сейчас подозреваемый находится в больнице – там он пробудет до момента избрания ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в одной из квартир в Шевченковском районе произошел пожар – после с её балкона выпрыгнул голый мужчина, а внутри обнаружили труп девушки.