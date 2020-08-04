Мужчине, который угрожал взорвать банк в Киеве и взял заложницу, объявили подозрение.

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который взял заложницу и угрожал взрывом в "Универсал Банке", расположенном в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, сообщили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем сайте. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

"За процессуального руководства прокуратуры г. Киева лицу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрывом, который создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина 3 августа в помещении "Универсал Банка", расположенного в бизнес-центре на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, угрожал взрывом, но в ходе спецоперации был задержан.

По состоянию на 4 июля решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство было направлено на рассмотрение в Печерский районный суд г. Киева.

"Следствие устанавливает мотивы совершения преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области", – добавили в Офисе генпрокурора.

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