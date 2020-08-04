Мужчине, который угрожал взорвать банк в Киеве и взял заложницу, объявили подозрение
Мужчине, который угрожал взорвать банк в Киеве и взял заложницу, объявили подозрение.
Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который взял заложницу и угрожал взрывом в "Универсал Банке", расположенном в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, сообщили о подозрении.
Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем сайте. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
"За процессуального руководства прокуратуры г. Киева лицу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрывом, который создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина 3 августа в помещении "Универсал Банка", расположенного в бизнес-центре на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, угрожал взрывом, но в ходе спецоперации был задержан.
По состоянию на 4 июля решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство было направлено на рассмотрение в Печерский районный суд г. Киева.
"Следствие устанавливает мотивы совершения преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области", – добавили в Офисе генпрокурора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 августа в Киеве мужчина по имени Сухроб Каримов захватил в заложницы руководительницу отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе.
Террорист угрожал взорвать здание в случае, если не будут выполнены его требования.
Кроме того, Каримов утверждал, что взрывчатка якобы сдетонирует, даже если его убьют.
Впоследствии СБУ удалось задержать мужчину.
Взрыва не произошло, каких-либо взрывных устройств по итогам проверки также не было найдено.