Мужчина заявил, что устроил поджог в Чернобыльской зоне ради развлечения

На Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Правоохранителей о возгорании травяного настила на территории Котовского лесничества оповестили спасатели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, сотрудники Ивановской отдела полиции установили человека, причастного к возникновению этого пожара. Подозреваемым оказался 27-летний житель села Раговка.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения Скриншот

По словам молодого человека, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше, а мужчина не смог потушить пламя.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении подозрения молодому человеку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Ситуация с пожаром, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, 5 апреля осложнилась. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

В Чернобыльской зоне отчуждения 6 апреля спасатели продолжали тушить масштабный лесной пожар, вспыхнувший еще 4 апреля.

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