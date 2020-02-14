Мужчина заказал убийство бывшей жены в Киеве за $1 тысячу: СБУ разоблачила схему

Сотрудники СБУ разоблачили и предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, что в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Мужчину, который заказал убийство, задержали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оперативники спецслужбы выяснили, что житель одного из городов Кировоградщины искал киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы академии. У него с женой были судебные споры о месте жительства общего ребенка и алиментах.

Так, в Киеве правоохранители осуществили имитацию исчезновения и обстоятельств убийства жертвы, а потом сообщили заказчику о выполнении задания. За это он был готов заплатить $1 тысячу.

Мужчина заказал убийство бывшей жены в Киеве за $1 тысячу

Для реализации замысла организатор убийства тщательно готовился и конспирировался. Например, чтобы общаться с исполнителем, мужчина использовал специально приобретенные средства связи, а деньги перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБУ задержали заказчика сразу после перечисления "киллеру" последней суммы денег за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.

В рамках начатого уголовного производства будет решаться вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина заказал убийство бывшей жены в Киеве за $1 тысячу

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство представителя одной из общественных организаций, которая публично выступала против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях.

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