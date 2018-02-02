Может, ваш телефон? В Киеве у ромов отняли ворованное. Фотофакт

В Киеве в микрорайоне Отрадный банда ромов лишилась нескольких украденных телефонов.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"Идем мы вчера с компанией по Отрадному, смотрим... шайка цыган. Внезапно, один из них падает на другого, тот на третьего и, как домино, раз и все лежат. Потом, также внезапно, из-за угла выбегает большой пес и начинает гнаться за всем этим ромским стадом", - рассказал очевидец.

В результате ромы убежали, а на месте, где они упали, осталось множество телефонов.

Всех, кто лишился своего телефона после встречи с ромами и узнает его на фото, просят писать в личные сообщения сообщества.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве засняли циничных грабителей.