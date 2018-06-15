Взрыв авто с детьми в Киеве: названа причина

В Киеве на месте взрыва автомобиля, из-за которого пострадало четверо детей, нашли фрагменты гранаты РГД-5.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, остатки взрывчатки изъяли из машины, передает "Укринформ".

Крищенко пояснил, что устройство сдетонировало после того, как дети открыли в авто коробку.

Владельцем машины оказался киевлянин, офицер запаса ВСУ. Также в полиции подтвердили информацию о том, что он ранее принимал участие в боевых действиях в зоне АТО.

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Следствие не исключает, что взрывчатку в устройство подложили посторонние лица, а не владелец. Также не исключается версия теракта.

Как писал OBOZREVATEL, хозяин взорванного авто пытался сбежать, но его задержали в Ривненской области.