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1 февраля • обновлено в 12:24
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"Это ребенок!" В Киеве разгорелся скандал с избиением в маршрутке

3.1т
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В Киеве женщина заявила, что ее вместе с 8-летней дочерью избила диспетчер маршрутки.

Случай произошел 30 января на проспекте Владимира Маяковского (Троещина) на остановке маршрутного автобуса №509. Об этом OBOZREVATEL сообщила мама пострадавшей – Олеса Г. (для просмотра видео, проскролльте вниз).

По словам киевлянки, водитель маршрутки вез пассажиров небрежно, пропускал остановки, общался по-хамски.

"Я спросила, почему он так плохо возит людей? Начала снимать его на телефон. Вместо ответа мужчина ударил меня. Мы начали конфликтовать. В это время в задние двери маршрутки забежала диспетчер и… начала бить мою дочь и меня", – рассказала Олеся.

Случай произошел на массиве Троещина

Случай произошел на массиве Троещина

Пострадавшая считает, что напавшая на нее женщина была неадекватной. В итоге киевлянка вызвала ребенку скорую, написала заявление в полицию.

Направление в больницу

Направление в больницу

"Боюсь, что дочка получила травмы внутренних органов. Но это же ребенок! Как можно было ее бить?" – возмущается Олеся.

По ее словам, медики осмотрели девочку, но не госпитализировали. На следующий день мать отвела дочь в поликлинику, где школьнице выписали направление в детскую клиническую больницу №1".

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Конфликт произошел на проспекте Владимира Маяковского

Конфликт произошел на проспекте Владимира Маяковского

Совсем иную версию нам рассказали в ЧП "Универсал-Транс", которое обслуживает маршрут №509. Там сообщили, что ребенка никто не избивал, и это пассажирка вела себя неадекватно.

"На конечной водитель попросил пассажиров выйти, но та женщина потребовала, чтобы ее с ребенком провезли еще метров 100 и высадили перед кругом. Водитель отказался. Начался скандал, подошла диспетчер. Женщина заявила, что ее избивали. Была полиция и скорая", – рассказал нам по телефону представитель компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве диспетчер избил подростка-инвалида. Парень обратился в полицию, но в течение года, виновник так и не понес ответственности.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
водитель маршрутки маршрутка
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Комментарии
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Golan Sim
Golan Sim
Украинки - они такие ))
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
села и едь молча,не нравится п.дуй пешком.
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Юрий Коваленко
Юрий Коваленко
а где муж этой барышни?алень маршрутчик уже должен быть на больничном со сломанной рукой
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