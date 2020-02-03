Мост Патона в Киеве на грани разрушения: стало известно, готов ли город к реконструкции

Власть Киева готова к проведению работ по реконструкции аварийного моста Патона, но еще ждет ответ от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в последнее время по мосту из-за его состояния начали пускать троллейбусы только маленьких размеров.

В то же время, несмотря на то, что сооружение без капремонта может попросту разрушиться, каждый день его заполняют пробки из автомобилей. Ежедневно через переправу, по данным КГГА, проезжают до 100 тысяч авто при изначально запланированной проектной мощности 10 тысяч машин в сутки.

Мост Патона в Киеве Информатор

Реконструкция моста в планах города давно. Так, в Программе соцэкономразвития столицы на это в 2018-2020 годах запланировали 5 млрд грн. А мэр Виталий Кличко даже говорил, что нужно все 7 млрд. В этом же году на ремонт моста выделили только 10 млн, и они пойдут на его содержание.

"Городская власть готова к проведению работ по реконструкции моста имени Патона. Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Сейчас город ожидает положительный ответ от Министерства культуры", – рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, чтобы начать реконструкцию сооружения, нужно вывести ее из реестра памятников архитектуры на время ремонта. В то же время в Минкульте говорят, что нужна реставрация, которая подразумевает минимальное вмешательство в проект и максимальное сохранение всех деталей моста.

В КГГА подсчитали, что работы при реставрации более дорогостоящие, и в таком случае придется тратить деньги на укрепление существующих бетонных частей моста. Поэтому был подготовлен проект реконструкции, который предусматривает замену бетона металлом.

OBOZREVATEL в своем материале подробно рассказал, как мост Патона в Киеве оказался на грани ЧП. Дело в том, что уникальному сооружению уже 66 лет, а за это время не было ни одного капитального ремонта. Из-за коррозии толщина отдельных элементов конструкции уменьшилась в два-три раза. Срок эксплуатации этого сооружения уже давно истек, и оно находится в критическом состоянии.

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