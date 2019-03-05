"Вы ударили мое авто!" В Киеве появился новый вид мошенничества

В Киеве появились мошенники, которые вымогают деньги под предлогом компенсации за ДТП. Жертву они заверяют в том, что авария произошла несколько месяцев назад.

Историю "развода" на своей странице в Facebook рассказала адвокат Наталья Осипчук. Она сообщила, что мошенник подошел к ней после того, как она припарковала свое авто у дома.

"Он сообщил, что я ударила его автомобиль и уехала с места ДТП. Я предложила осмотреть повреждения, на что он показал мне фото похожей на мою машины с ударом в левой части заднего бампера, причем снимок был сделан при дневном освещении!" – пояснила Осипчук.

"Ударенная" машина Facebook Наталья Осипчук

Она отметила, что теоретически могла помять чужое авто, когда выезжала со двора задом. Но мужчина ей сказал, что авария случилась полтора месяца назад.

"На бампере моей машины имеется небольшая потертость, на которую мне показал человек, однако для него оказалось неожиданностью, что по этой потертости у меня все зафиксировано в страховой и полиции", – пояснила Наталья Осипчук.

После этого мошенник пытался напугать ее, что напишет заявление, но вскоре отступил.

"Когда я развернулась и ушла, он сел в машину и уехал, а через минут 10-15 снова вернулся во двор и стал ждать очередную похожую машину Geely", – сообщила женщина.

Как писал OBOZREVATEL, у мошенников появился новый вид "развода" при помощи ложного СМС и терминалов самообслуживания. Они пытались "развести" женщину, которая выставила объявление о продаже плиты в Киеве.

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