Момент смертельного ДТП под Киевом попал на видео 18+

В сети появилось видео момента ДТП под Киевом, на Старообуховской трассе, в результате которого, предварительно, погибли три человека, в том числе, двое взрослых и ребенок.

Авария произошла 12 июля, в поселке Козин. Сам ролик опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Появилось видео момента ДТП с бухим водителем Mercedes, который унес жизни у трех человек на Старообуховской трассе", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Предварительно, погибли три человека, в том числе, двое взрослых и ребенок, еще двое несовершеннолетних пострадали. Водитель одной из машин якобы имел признаки опьянения.