Момент смертельного ДТП на Киевщине попал на видео. Скриншот с видео

В сети появилось видео момента масштабного ДТП на Киевщине, в котором один человек погиб, еще четверо – пострадали.

Авария произошла между Крюковщиной и Тарасовкой. Соответствующий ролик и информацию разместили на страницах "Киев оперативный" в Facebook и Youtube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Водитель автомобиля BMW обгонял всех, обгонял, а затем влетел во встречную Skoda. Четверо пострадавших и один погибший (пассажир BMW). Водителю BMW, который и спровоцировал эту аварию, теперь жить с этим", – говорится в посте.

Отмечается, что на место прибыли медики и правоохранители.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа под Киевом на трассе в направлении из Крюковщины в Тарасовку произошло смертельное ДТП.