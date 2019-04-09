"Могу купить всю Македонию!" Выяснились детали о рекордном складе героина под Киевом

Одним из фигурантов резонансного расследования хранения 600 кг героина под Киевом стал экс-бизнесмен из Македонии. Сам подозреваемый утверждает, что всего лишь "фасовал фрукты" и получал за это 1000 евро в месяц (около 29 000 гривен).

Он, как и три других подозреваемых, работали на международную группу наркодилеров, говорится в программе "Полицейский резонанс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За 600 килограммов наркотика я мог бы купить всю Македонию. Там всего 2 миллиона человек", – пытался подозреваемый убедить суд в своей непричастности.

Подозреваемый Скриншот

Однако оперативный сотрудник Департамента противодействия наркопреступности пояснил, что и гражданин Македонии, и три других подозреваемых иностранца, долгое время входят в группу дилеров.

"Члены этой организации получают задание прибыть в страну и совершить там преступную деятельность", – пояснил майор полиции.

Вместе с сотнями килограммов кокаина на складе в Киевской области нашли экзотические фрукты, которые якобы и предназначались для экспорта.

Фрукты для прикрытия наркотиков Скриншот

Для международных наркогрупп Украина является очень выгодной "промежуточной" страной, поскольку лежит посередине двух крупных путей наркотрафика.

Скриншот Эспрессо

Всех задержанных подозреваемых суд арестовал на два месяца с правом залога, сумма которого составила до 500 миллионов гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта работники Департамента противодействия наркопреступности задержали гражданина Молдовы с двумя паспортами и наркотиками в Киевской области.

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