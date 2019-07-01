Могло привести к человеческим жертвам! Полковника Минобороны обвинили в преступной схеме в Киеве

Полковника Министерства обороны Украины обвинили в причастии к механизму разворовывания и присвоения средств государственного предприятия "Антонов" в Киеве.

Схема заключалась в составлении гражданско-правовых актов о предоставлении услуг определения технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"На самом деле проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к жертвам и аварийным ситуациям. Вследствие противоправных действий злоумышленника, стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесли убытки на сумму более 5 млн гривен", – уточнили в Службе безопасности Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли заготовленные черновики актов, поддельные документы и другие доказательства преступления. Также была найдена "черная" бухгалтерия и документы о выводе незаконно полученных денег в страну Западной Европы.

Подозреваемый полковник Facebook СБУ

Обыски Facebook СБУ

Полковнику объявили о подозрении, проверяется причастность других работников Министерства обороны.

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований 23 апреля пришло с обыском в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Обыск проводился на основе постановления суда и связан с обвинениями в разворовывании в "Укроборонпроме".

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