Многочисленные синяки и ссадины: в Киеве родители жестоко избивали трех маленьких сыновей

В Печерском районе Киева трех мальчиков, которых неоднократно били родители, изъяли из семьи и госпитализировали. Детей, которые гуляли с матерью и отцом, увидели на бульваре Леси Украинки прохожие. На телах мальчиков были многочисленные повреждения, поэтому люди вызвали правоохранителей.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, на указанный адрес сразу выехали сотрудники Печерского УП и службы по делам детей райгосадминистрации.

Так, начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва рассказал, что правоохранители на месте пообщались с родителями, которые объяснили, что телесные повреждения дети якобы получили во время игры.

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Но самый маленький, 5-летний мальчик, рассказал полицейским, что его 7-летнего и 10-летнего братьев неоднократно били родители.

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"Работники ювенальной превенции приняли решение о немедленном изъятии малолетних детей из семьи и их госпитализации. Медики зафиксировали на теле мальчиков многочисленные синяки и ссадины", – сообщил Дуброва.

Детей доставили в больницу, специалисты оценили их состояние как удовлетворительное.

По данному факту следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Родителям грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, будет решаться вопрос о лишении отца и матери родительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, Желтоводский городской суд Днепропетровской области арестовал на 3 месяца мужчину, который избил 4-летнего мальчика. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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