Погибли четверо: появились подробности жуткой ДТП под Киевом

Масштабная авария на Житомирской трассе под Киевом, унесшая жизни четырех человек, произошла в момент, когда один из автомобилей начал снижать скорость.

На участке дороги было сужение, в результате водитель грузовика начал притормаживать, и в этот момент сзади в него влетел легковой автомобиль Mazda, сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

Погиб 77-летний водитель легковушки и трое его пассажиров 18 – 70 лет.

"Три человека погибли на месте происшествия, еще один скончался на момент оказания медицинской помощи", – отметил Жукович.

ДТП под Киевом Информатор

Напомним, что жуткая авария произошла возле с. Калиновка Макаровского района вечером 15 сентября.

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в ДТП погибли три человека, в том числе 14-летний школьник. Причина ДТП – лобовое столкновение двух легковых автомобилей на трассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!