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16 сентября • обновлено в 12:49
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/ Криминал

Погибли четверо: появились подробности жуткой ДТП под Киевом

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Масштабная авария на Житомирской трассе под Киевом, унесшая жизни четырех человек, произошла в момент, когда один из автомобилей начал снижать скорость.

На участке дороги было сужение, в результате водитель грузовика начал притормаживать, и в этот момент сзади в него влетел легковой автомобиль Mazda, сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

Погиб 77-летний водитель легковушки и трое его пассажиров 18 – 70 лет.

"Три человека погибли на месте происшествия, еще один скончался на момент оказания медицинской помощи", – отметил Жукович.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

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Напомним, что жуткая авария произошла возле с. Калиновка Макаровского района вечером 15 сентября.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в ДТП погибли три человека, в том числе 14-летний школьник. Причина ДТП – лобовое столкновение двух легковых автомобилей на трассе.

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Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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