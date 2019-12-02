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2 декабря • обновлено в 11:11
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/ Криминал

"Выбили машиной двери": в Киеве устроили погром в известной пиццерии. Фото

8.9т
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В Киеве неизвестные устроили настоящий погром в пиццерии Mister Cat на Позняках.

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал, и началась массовая драка. Но и этим не закончилось – после драки молодые мужчины автомобилем разнесли входные двери заведения", – говорится в посте.

В Киеве устроили погром в известной пиццерии

В Киеве устроили погром в известной пиццерии

Киев Оперативный

Обстоятельства инцидента будут установлены позже.

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В Киеве неизвестные устроили погром в пиццерии Mister Cat на Позняках

В Киеве неизвестные устроили погром в пиццерии Mister Cat на Позняках

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Махно Володимир
Махно Володимир
думаю было за что! говорят там лобковые волосы находили в пицце?
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
А бaндepлошка пишет что все из Крыма хотят на Украину сбежать! Веселый паренек)
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семенов Александр
семенов Александр
Спокойно граждане... цэж актывисты... или вэтераны
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