"Выбили машиной двери": в Киеве устроили погром в известной пиццерии. Фото

В Киеве неизвестные устроили настоящий погром в пиццерии Mister Cat на Позняках.

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал, и началась массовая драка. Но и этим не закончилось – после драки молодые мужчины автомобилем разнесли входные двери заведения", – говорится в посте.

В Киеве устроили погром в известной пиццерии Киев Оперативный

Обстоятельства инцидента будут установлены позже.

В Киеве неизвестные устроили погром в пиццерии Mister Cat на Позняках Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню.

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