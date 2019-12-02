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2 декабря • обновлено в 22:25
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/ Криминал

Заехали в дверь на BMW: момент погрома в пиццерии Киева попал на видео

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В сети опубликовали видео погрома в пиццерии Mister Cat на Позняках в Киеве, который произошел в ночь на 2 декабря.

На камеру попала кульминация событий – момент, когда мужчины, устроившие потасовку, въехали в дверь заведения автомобилем BMW (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах видно, как находившиеся в пиццерии посетители резко бросились в разные стороны. Водитель же на полной скорости разгромил вход в Mister Cat.

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Mister Cat на Позняках: в Киеве устроили погром в кафе

Mister Cat на Позняках: в Киеве устроили погром в кафе

dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате погрома пострадали 8 человек. Около 10 мужчин зашли ночью в пиццерию и начали драку с персоналом. Против них открыли уголовное производство за хулиганство.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У вас в СМИ этого до сих пор нет: Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
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