"Минера" моста Метро в Киеве признали вменяемым и выпустили из психбольницы

Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро, признали вменяемым и отпустили из психоневрологической больницы.

Днепровский районный суд Киева еще 2 сентября избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, передает "24 канал".

При этом сторона обвинения просила отправить подозреваемого под стражу.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, результаты экспертиза показали, что Ткаленко вменяемый, а поэтому оснований для содержания его в специализированном учреждении больше нет.

"Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказала она в комментарии "Украинской правде".

Максимец добавила, что квалификация преступления остается неизменной – часть 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, которое повлекло тяжкие последствия или совершено повторно) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня Виталий Ткаленко с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция задержала его. Как оказалось, у "минера" был муляж взрывного устройства.

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