Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения Виталию Ткаленко, который 2 июня заявил о "заминировании" моста Метро в Киеве. Мужчину арестовали на 60 суток.

Такое решение было принято на заседании суда 3 июня. Трансляцию вело агентство УНН на своей странице в Facebook. Мужчину арестовали с возможностью внесения залога в размере близко 315 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Подозреваемый много говорил о каких-то проблемах с квартирой, был очень эмоциональным. Также Ткаленко возмущало то, что правоохранители заявили о его задержании. По словам подозреваемого, он сам сдался. Мужчина уверял, что кричал правоохранителям о муляже.

"Минера" моста метро в Киеве арестовали Страна

Прокуратура ходатайствовала об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время сам Ткаленко заявлял, что не хочет в СИЗО и ему нужно либо домой, либо лечиться. По словам мужчины, если его отправят в следственный изолятор, то он попытается покончить с собой.

Задержанный сказал, что сожалеет об избрании объектом "минировании" мост Метро, ведь нанес хлопот многим людям. Он добавил, что следовало, наверное, выбрать другое место. Также Ткаленко говорил и о том, что у него якобы проблемы с психикой.

Корреспондент телеканала ZIK рассказал, что еще перед заседанием у здания суда возник конфликт, ведь в помещение в связи с карантином впускали не всех журналистов.

"Минера" моста метро в Киеве арестовали Страна

"Минера" моста метро в Киеве арестовали Страна

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