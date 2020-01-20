"Не осознавал своих действий": суд неожиданно отменил арест "минера" моста Метро

Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение.

Указанное решение вынесли на заседании в понедельник, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Суд неожиданно отметил арест "минера" моста Метро kiev.vgorode.ua

По заключению врачей, психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Напомним, 20 сентября 2019 Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. Его действия органом следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Вечером, 18 сентября, на мосту Метро мужчина остановил машину, вышел и заявил, что собирается взорвать мост.

Движение транспорта на мосту было перекрыто, поезда метро ходили только до станции "Арсенальная". Люди были вынуждены идти домой пешком.

Через несколько часов силовики задержали и разоружили минера. Им оказался 42-летний выходец из Крыма, бывший военнослужащий Алексей Белько. У него дома провели обыски.

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