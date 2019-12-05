"Микитася – за решетку!" В Киеве под Офисом президента люди устроили митинги

В Киеве, на улице Банковой, под Офисом президента Украины 5 декабря начались два митинга против строительной корпорации "Укрбуд".
Люди пришли с красноречивыми плакатами и выкрикивали "Максима Микитася (Экс-президент корпорации "Укрбуд". – Ред.) – за решетку!" Соответствующий видеоролик появился на странице "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Под ОПУ пришли инвесторы "Укрбуда", которых, по их же словам, "бросили на квартиры". Они принесли тапочки как символ домашнего уюта, которого те не получили.
В Киеве под Офисом президента устроили митинги
Другой митинг проводили люди, которые хотят закрытия "Укрбуда". По их словам, "там работает Микитась, которого надо посадить".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Микитась.
Ранее Микитась был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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