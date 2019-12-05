"Микитася – за решетку!" В Киеве под Офисом президента люди устроили митинги

В Киеве, на улице Банковой, под Офисом президента Украины 5 декабря начались два митинга против строительной корпорации "Укрбуд".

Люди пришли с красноречивыми плакатами и выкрикивали "Максима Микитася (Экс-президент корпорации "Укрбуд". – Ред.) – за решетку!" Соответствующий видеоролик появился на странице "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Под ОПУ пришли инвесторы "Укрбуда", которых, по их же словам, "бросили на квартиры". Они принесли тапочки как символ домашнего уюта, которого те не получили.

В Киеве под Офисом президента устроили митинги

Другой митинг проводили люди, которые хотят закрытия "Укрбуда". По их словам, "там работает Микитась, которого надо посадить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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