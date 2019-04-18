Месяц не могут найти: в Киеве пропал ребенок

В Киеве с 21 марта ищут несовершеннолетнего Богдана Ермилова, 2004 года рождения, который ушел из дома и пропал.
Парня объявили в розыск правоохранители Деснянского района, сообщили на странице Розыска детей Нацполиции в Киеве в Facebook.
В день исчезновения мальчик был одет в черную куртку, школьные темные брюки и светлые ботинки.
"На вид ему 14-15 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, темные короткие волосы и карие глаза", – уточнили правоохранители.
В Киеве пропал ребенок
Facebook Розыск детей ГУ Нацполиции в Киеве
При наличии любой информации о мальчике попросили обращаться в полицию.
Как писал OBOZREVATEL, 2 апреля в Червонограде пропала 10-летняя девочка. На улице к ней подъехал неизвестный и, усадив на велосипед, поехал в направлении улицы Шевченко.
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