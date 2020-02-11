"Меня заставили!" Обвиняемый в убийстве Ноздровской сделал скандальное признание

Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский впервые заявил, что его вынудили взять на себя вину.

Сделал он это якобы потому, что боялся за жизнь сына, который в тот момент был под стражей и которого недавно освободили по амнистии. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL стало известно 11 февраля на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве.

"Я не убивал Ноздровскую, я не причастен к этому делу. Меня принудили взять на себя это убийство взамен на жизнь моего сына... Мне сказали, что сына освободят в течение одного – двух месяцев", – сказал он, обращаясь к суду.

Юрий Россошанский (в центре) во время заседания 11 февраля

Самому Россошанскому, с его слов, обещали ст. 116 УК (убийство в состоянии сильного душевного волнения). Якобы за это ему обещали два года, "может даже условно".

Впрочем, мужчина не назвал фамилии людей, которые вели с ним беседу. Он лишь сообщил, что его привезли люди в штатском в какое-то здание в районе массива Борщаговка в Киеве.

Россошанский утверждает, что не убивал Ирину Ноздровскую

Родители Анастасии Ноздровской не верят в слова Россошанского-старшего.

"Одну нашу дочь убил его сын-наркоман, вторую Юрий Россошанский. Теперь же он плачет, что взял вину на себя за это убийство", – не сдерживает эмоций отец Ирины Сергей Дуняк.

Отец Ирины Ноздровской Сергей Дуняк. Слева - Юрий Россошанский и его адвокат Алексей Цибенко

Мама Ирины, Екатерина Дуняк, уверена, что к убийству ее дочери причастны несколько человек, в том числе жена Россошанского (женщина проходит по делу как свидетель).

"Есть те, кто крышуют это дело и прикрывают убийство моего ребенка", – рассказала она нашим журналистам.

Заседание в Шевченковском районном суде

Ирина Ноздровская

Похороны Ирины Ноздровской в ее родном селе Демидов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря 2017 года. А 1 января ее тело нашли в реке Козка возле с. Демидов Киевской области. Ранее Ирина занималась делом своей сестры Светланы Сапатинской, которую насмерть сбил на авто Дмитрий Россошанский.

В убийстве Ирины подозревается Юрий Россошанский – отец Дмитрия. Он не отрицал свою причастность к убийству. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.

Родные Ирины считают, что в убийстве помимо Россошанского-старшего принимали участие несколько человек. Екатерина Дуняк уверена, что в убийстве замешаны и работники правоохранительных органов.

Вызывают вопросы и обстоятельства трагедии. Так, на теле жертвы насчитали 17 ножевых ран, 16 синяков и ссадин. В то время как обвиняемый в убийстве говорил, что ударил Ирину ножом три раза. Добавим, что ширина ран на теле жертвы разная: 3-4 см и 7-8 см. Это может говорить о том, что ранения наносились взад-вперед, влево-вправо, как и то, что было несколько ножей.

На следственном эксперименте Юрий Россошанский пронес статиста всего три метра (по данным следствия, убийца нес труп Ирины более километра).

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