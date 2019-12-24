Дело о мажорном ДТП со школьником в Полтаве тайно изменили: подробности вопиющего факта

Ситуация вокруг смертельного ДТП с участием бизнес-леди Натальи Саенко в Полтаве получила новый поворот. Выяснилось, что полиция "втайне" закрыла уголовное производство по статье 135 УК – оставление в опасности.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат потерпевших Дмитрий Семеха.

Ранее свидетели сообщали, что после ДТП водитель Mercedes Саенко не подходила к 15-летнему Артему Левченко, которого она насмерть сбила на переходе. Данные радиоразведки, которые запросила защита и родные парня показали, что водитель звонила охране, родным, но не в скорую. Но полиция не увидела во всем этом состава преступления...

"Если преступление замалчивается и скрывается правоохранительными органами – это ужасно. То, что Саенко не оказала помощь пострадавшему – отягощает ее вину. К тому же полностью соответствует ее действиям на месте ДТП", – прокомментировал OBOZREVATEL Дмитрий Семеха.

Авария произошла в ноябре 2018 года в Полтаве. Владелица ресторанного бизнеса Наталья Саенко сбила на переходе 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. Через два месяца парень скончался в больнице. Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения), которую затем переквалифицировала на ч. 2. Санкция - до 8 лет лишения свободы. Родственники Артема считают, то, что Саенко оставила парня в опасности (ст. 135 УК), и это отягчает ее вину.

Адвокат добавил, что о закрытии уголовного производства следователь не поставила в известность ни родственников погибшего, ни защиту. Это при том, что производство было открыто прокуратурой именно по инициативе потерпевшей стороны.

Следователь Евгения Кожемякина Скриншот с видео. Facebook Дмитрия Семехи

Почему же полиция закрыла 135-ю статью? Адвокат опубликовал видео из зала суда, на котором следователь Евгения Кожемякина сообщила, что Саенко после ДТП звонила в пиццерию и просила вызвать медиков. По ее словам, водитель считала, что с мобильного не сможет дозвониться в скорую.

"Я полагаю, что следователь просто не хочет расследовать это дело. Думаю, что не она одна", – прокомментировал Дмитрий Семеха.

Защита пострадавших направила в суд жалобу по поводу закрытия производства. Свое решение суд огласит 9 января.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "Об экстренной медицинской помощи" в случае обнаружения человека в неотложном состоянии любой гражданин обязан немедленно позвонить в скорую или сообщить о произошедшем работникам ближайшего учреждения здравоохранения.

ЗУ "Об экстренной медицинской помощи", статья 3

Санкция статьи 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности) предусматривает наказание от двух лет ограничения свободы до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Авария с участием владелицы ресторанного бизнеса Натальи Саенко произошла в ноябре 2018 года. В следствии ДТП погиб 15-летний велосипедист Артем Левченко.

В ходе досудебного расследования были выявлены вопиющие нарушения. В результате пятеро сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. А в отношении некоторых из правоохранителей ГБР открыло уголовное производство.

Также стало известно, что делал на месте ДТП прокурор Тарас Турчин, который общался с семьей бизнес-леди.

Кроме того на суде вскрылись манипуляции с видеорегистратором, который муж Натальи Саенко забрал с места аварии, а после вернул с пустой флеш-картой.

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