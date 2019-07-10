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Мать забыла, где оставила: появились подробности о пропавшем в Киеве 3-летнем ребенке

3.6т Читать материал на украинском

В Киеве 21-летняя женщина забыла, где оставила своего ребенка, и объявила о его пропаже. Все время поисков малыш находился у знакомой женщины, которую сама же мать попросила за ним следить.

По информации пресс-службы полиции Киева, мать была под воздействием неизвестных веществ, потому что не могла понять, где находится и предоставить информацию о сыне. Как выяснилось, несколько дней ребенок жил в Белой Церкви Киевской области.

"Накануне мать оставила его знакомой женщине, а сама якобы поехала на работу. Врачи осмотрели ребенка, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнили правоохранители.

Новости
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/ploho-slyishit-i-govorit-v-kieve-propala-nesovershennoletnyaya-devochka.htm
Найденный ребенок

Найденный ребенок

Национальная полиция

Малыша отправили в приют, его дальнейшую судьбу будут решать сотрудники службы по делам детей.

Полиция не назвала имя ребенка, однако данные о его поиске совпадают с объявлением в розыск трехлетнего Платона Петриченко.

Как писал OBOZREVATEL, украинцев призвали подписать петицию об упрощении процедуры поиска правоохранителями пропавших детей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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